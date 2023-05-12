Український чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантним

Українець не захотів проводити поєдинок.

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) зробив вакантним титул EBU, інформує ZN.ua.

Український чемпіон Берінчик відмовився від бою із 46-річним боксером, залишивши свій пояс вакантним
© K2 Promotions

Як повідомляє Boxing Scene, Берінчик відмовився від поєдинку проти 46-річного італійця Еміліано Марсілі (42-0-1, 16 КО).

Бій планували організувати 24 червня в Італії, а тепер Марсілі знайдуть іншого суперника за рейтингом EBU.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку у грудні 2022 року 35-річний Берінчик у Лондоні переміг француза Івана Менді.

Денис переміг одноголосним рішенням суддів: 117:112 та двічі по 116:112. Він отримав титул чемпіона Європи за версією EBU та захистив пояс International WBO у легкій вазі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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