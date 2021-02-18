На кону боя Усик - Джойс будет стоять пояс чемпиона мира WBO, но "временный"

За полноценный пояс WBO поспорят Фьюри и Джошуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира

На кону боя Усик - Джойс будет стоять пояс чемпиона мира WBO, но "временный"
Олександр Усик
Фото: К2 Promotions

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет бой против Джо Джойса (12-0, 11 КО) за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO.

О решении Всемирной боксерской организации в интервью Sky Sports сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Гирн, информирует xsport.ua.

Таким образом, победитель поединка между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателем поясов по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Джошуа (24-1, 22 КО) станет абсолютным чемпионом мира. Последний раз таким титулом владел Леннокс Льюис более 20 лет назад.

Ранее стало известно, что за бой Усик - Джойс будут назначены промоутерские торги, так как команды украинца и британца не смогли договориться об условиях поединка.

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