На кону боя Усик - Джойс будет стоять пояс чемпиона мира WBO, но "временный"
За полноценный пояс WBO поспорят Фьюри и Джошуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира
Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет бой против Джо Джойса (12-0, 11 КО) за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO.
О решении Всемирной боксерской организации в интервью Sky Sports сообщил глава Matchroom Boxing Эдди Гирн, информирует xsport.ua.
Таким образом, победитель поединка между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателем поясов по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Джошуа (24-1, 22 КО) станет абсолютным чемпионом мира. Последний раз таким титулом владел Леннокс Льюис более 20 лет назад.
Ранее стало известно, что за бой Усик - Джойс будут назначены промоутерские торги, так как команды украинца и британца не смогли договориться об условиях поединка.