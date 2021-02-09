Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле

Это уже третий матч, который УЕФА перенес на нейтральную площадку.

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле
Фото: Finance Football

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится в Будапеште, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Перенос связан с коронавирусными ограничениями в Германии. Сначала встреча должна была состояться в Менхенгладбахе 24 февраля, однако из-за распространения нового штамма коронавируса власти страны закрыли авиасообщение с Великобританией.

Дата проведения и время начала матча остаются неизменными.

Добавим, что в Будапеште также состоится поединок той же стадии турнира между РБ "Лейпциг" и "Ливерпулем". Причина, по которой поединок перенесли на нейтральное поле, та же - правительство Германии не дало специального разрешения для проведения этого матча.

Кроме того, по информации Gazeta Sportulor, матч между "Атлетико" и "Челси" пройдет в Бухаресте. Вскоре ожидается официальное подтверждение от УЕФА.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандалГлава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал
У РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбеУ РоSSии отобрали чемпионат мира-2022 по спортивной борьбе
На 102-м году жизни умер отец братьев СуркисовНа 102-м году жизни умер отец братьев Суркисов
Украинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допингУкраинский тяжелоатлет стал чемпионом Европы из-за дисквалификации роSSиянина за допинг
Блок рекламы


Похожие новости
Матчи Лиги Чемпионов "Атлетико"-"Челси" и "Лейпциг"-"Ливерпуль" пройдут на нейтральных поляхМатчи Лиги Чемпионов "Атлетико"-"Челси" и "Лейпциг"-"Ливерпуль" пройдут на нейтральных полях
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол"Лейпцигу" запретили проводить в Германии матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Футбол
Матч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицейМатч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицей
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. ФутболСелезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Дом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в БретаниДом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в Бретани
Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отмененФаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен
В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Украинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The TimesУкраинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The Times
Последние новости
Подгружаем последние новости