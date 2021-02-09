Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле

Это уже третий матч, который УЕФА перенес на нейтральную площадку.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится в Будапеште, сообщается на официальном сайте УЕФА .

Перенос связан с коронавирусными ограничениями в Германии. Сначала встреча должна была состояться в Менхенгладбахе 24 февраля, однако из-за распространения нового штамма коронавируса власти страны закрыли авиасообщение с Великобританией.

Дата проведения и время начала матча остаются неизменными.

Добавим, что в Будапеште также состоится поединок той же стадии турнира между РБ "Лейпциг" и "Ливерпулем". Причина, по которой поединок перенесли на нейтральное поле, та же - правительство Германии не дало специального разрешения для проведения этого матча.