Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится на нейтральном поле
Это уже третий матч, который УЕФА перенес на нейтральную площадку.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" М. - "Манчестер Сити" состоится в Будапеште, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Перенос связан с коронавирусными ограничениями в Германии. Сначала встреча должна была состояться в Менхенгладбахе 24 февраля, однако из-за распространения нового штамма коронавируса власти страны закрыли авиасообщение с Великобританией.
Дата проведения и время начала матча остаются неизменными.
Добавим, что в Будапеште также состоится поединок той же стадии турнира между РБ "Лейпциг" и "Ливерпулем". Причина, по которой поединок перенесли на нейтральное поле, та же - правительство Германии не дало специального разрешения для проведения этого матча.
Кроме того, по информации Gazeta Sportulor, матч между "Атлетико" и "Челси" пройдет в Бухаресте. Вскоре ожидается официальное подтверждение от УЕФА.