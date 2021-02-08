Между роSSийскими и финскими лыжниками очередной инцидент: финн вынес россиянина в эстафете на этапе Кубка мира
Никто не забыт и ничто не забыто.
На этапе Кубка мира по лыжам в шведском Ульрисегамни произошел очередной инцидент между представителями сборных РоSSии и Финляндии.
В полуфинале командного спринта свободным стилем на последнем этапе гонки финский лыжник Вернер Сугонен в повороте стал инициатором столкновения с русским Глебом Ретивых, в результате которого оба спортсмена упали.
В итоге обе сборные не сумели выйти в финал.
После гонки Ретивых прокомментировал свое падение.
"У нас прямо любовь с финской командой, получается. Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева - финн. Зачем прыгать и меня срезать. Просто нагло прыгает мне на лыжи, и в итоге падение", - цитирует роSSийского лыжника "Спорт-Экспресс".
"Не понимаю, как такое может быть. Для меня это непонятно. Идет поворот, я в ближнем радиусе, и финн хочет еще куда-то прыгать. Специально прыгает на меня. И в результате падение. Я ничего не мог сделать", - отметил россиянин.
Напомним, в январе скандалом между этими сборными завершилась мужская эстафетная гонка 4х7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал лидера роSSийской сборной, обладателя "Большого хрустального глобуса" Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой, а после гонки врезался в соперников.
Добавим, что победителем командного спринта Ульрисегамна стала сборная Италии. Второй пришла к финишу команда Швейцарии. Замкнула тройку сборная Швеции.
Командный спринт.
1. Италия-1 - 18.29,0
2. Швейцария-1 - отставание 1,10
3. Швеция-2 - 1,61
4. Чехия-1 - 1,63
5. Швеция-1 - 2,04
6. США-1 - 3,11