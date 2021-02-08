Между роSSийскими и финскими лыжниками очередной инцидент: финн вынес россиянина в эстафете на этапе Кубка мира

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Между роSSийскими и финскими лыжниками очередной инцидент: финн вынес россиянина в эстафете на этапе Кубка мира
Вернер Сугонен
Фото: Instagram

На этапе Кубка мира по лыжам в шведском Ульрисегамни произошел очередной инцидент между представителями сборных РоSSии и Финляндии.

В полуфинале командного спринта свободным стилем на последнем этапе гонки финский лыжник Вернер Сугонен в повороте стал инициатором столкновения с русским Глебом Ретивых, в результате которого оба спортсмена упали.

В итоге обе сборные не сумели выйти в финал.

После гонки Ретивых прокомментировал свое падение.

"У нас прямо любовь с финской командой, получается. Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева - финн. Зачем прыгать и меня срезать. Просто нагло прыгает мне на лыжи, и в итоге падение", - цитирует роSSийского лыжника "Спорт-Экспресс".

"Не понимаю, как такое может быть. Для меня это непонятно. Идет поворот, я в ближнем радиусе, и финн хочет еще куда-то прыгать. Специально прыгает на меня. И в результате падение. Я ничего не мог сделать", - отметил россиянин.

Напомним, в январе скандалом между этими сборными завершилась мужская эстафетная гонка 4х7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.

На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал лидера роSSийской сборной, обладателя "Большого хрустального глобуса" Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой, а после гонки врезался в соперников.

Добавим, что победителем командного спринта Ульрисегамна стала сборная Италии. Второй пришла к финишу команда Швейцарии. Замкнула тройку сборная Швеции.

Командный спринт.

1. Италия-1 - 18.29,0

2. Швейцария-1 - отставание 1,10

3. Швеция-2 - 1,61

4. Чехия-1 - 1,63

5. Швеция-1 - 2,04

6. США-1 - 3,11

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