Украинка Магучих показала третий результат за всю историю прыжков в высоту

Ярослава выиграла соревнования в Банска-Быстрице.

Украинка Магучих показала третий результат за всю историю прыжков в высоту
Ярослава Магучіх
Фото: World Athletics

Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в помещениях в словенской Банска-Быстрице, преодолев планку высотой в 2 метра и 6 сантиметров.

Попутно 19-летняя Ярослава установила новый рекорд Украины и мировой юниорский рекорд.

Отметим, что рекорд мира в этой дисциплине принадлежит шведке Кайсе Бергвист, которая прыгнула на 2 сантиметра выше, чем украинка.

Кроме того, немке Хайке Хенкель принадлежит результат 2,07 метра.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine ? la hauteur 2.06m ? WL MR NR et 3 ?me A-T ? Bansk? Bystrica. #Athl?tisme pic.twitter.com/8imwComhE5

— MR.CARTER ???? (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Стоит добавить, что второй результат в Банска-Быстрице показала соотечественница Магучих Юлия Левченко, которая взяла высоту в 1,96 метра.

WOW

2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.

Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.

MIND BLOWN? #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz

— World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021

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