Украинка Магучих показала третий результат за всю историю прыжков в высоту
Ярослава выиграла соревнования в Банска-Быстрице.
Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в помещениях в словенской Банска-Быстрице, преодолев планку высотой в 2 метра и 6 сантиметров.
Попутно 19-летняя Ярослава установила новый рекорд Украины и мировой юниорский рекорд.
Отметим, что рекорд мира в этой дисциплине принадлежит шведке Кайсе Бергвист, которая прыгнула на 2 сантиметра выше, чем украинка.
Кроме того, немке Хайке Хенкель принадлежит результат 2,07 метра.
Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine ? la hauteur 2.06m ? WL MR NR et 3 ?me A-T ? Bansk? Bystrica.— MR.CARTER ???? (@NelsonCarterJr)
#Athl?tisme pic.twitter.com/8imwComhE5 February 2, 2021
Стоит добавить, что второй результат в Банска-Быстрице показала соотечественница Магучих Юлия Левченко, которая взяла высоту в 1,96 метра.
WOW— World Athletics (@WorldAthletics)
2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.
Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.
MIND BLOWN?
#WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz February 2, 2021