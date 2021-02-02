Матч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицей

В матче регулярного чемпионата НБА между "Атлантой Хоукс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" (99:107) случился инцидент.

За 8 минут до конца четвертой четверти у ЛеБрона Джеймса произошла словесная перепалка с болельщицей, сидевшей в первом ряду. Девушка оказалась женой бизнесмена из Атланты. Она рассказала, что конфликт начался с того, что ЛеБрон высказал претензии ее мужу.

"Мой муж фанат "Атланты". Смотрит матчи 10 лет. У него там что-то случилось с ЛеБроном, не у меня. Мне пофиг на ЛеБрона. Короче. Я занималась своими делами, пила напиток, получала удовольствие. А потом ЛеБрон что-то сказал моему мужу . Я увидела это и сказала: "Не разговаривай так с моим мужем". Он на меня так посмотрел и ответил: "Сядь и закрой свой рот, стерва". Я сказала, чтобы он не называл меня так и сам валил отсюда куда хочет. Пусть не говорит так с моим мужем. Он продолжал: "Отвали, стерва, иди гуляй". Но я не собираюсь никуда идти, я заплатила за места. Иди нафиг, ЛеБрон", - цитирует болельщицу "Атланты" isport.ua.

После непродолжительной перепалки болельщицу вывели с арены, а матч был продолжен.

Сам Джеймс не считает, что следует уделять внимание конфликту, но при этом поддерживает то, что девушку вывели из зала.

"Между двумя взрослыми мужчинами произошла перепалка. Я что-то сказал, он что-то сказал, а потом кто-то другой вступил в спор и тоже высказался. Я не думаю, что их надо было выгонять, но они, возможно, выпили и могли продолжить, поэтому судьи сделали то, что должны были сделать", - приводит слова ЛеБрона CBS Sports.