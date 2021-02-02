Матч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицей

Фанатка "Атланты" вступилась за своего мужа.

Матч НБА был остановлен из-за конфликта ЛеБрона с болельщицей
Фото: YouTube

В матче регулярного чемпионата НБА между "Атлантой Хоукс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" (99:107) случился инцидент.

За 8 минут до конца четвертой четверти у ЛеБрона Джеймса произошла словесная перепалка с болельщицей, сидевшей в первом ряду. Девушка оказалась женой бизнесмена из Атланты. Она рассказала, что конфликт начался с того, что ЛеБрон высказал претензии ее мужу.

"Мой муж фанат "Атланты". Смотрит матчи 10 лет. У него там что-то случилось с ЛеБроном, не у меня. Мне пофиг на ЛеБрона. Короче. Я занималась своими делами, пила напиток, получала удовольствие. А потом ЛеБрон что-то сказал моему мужу . Я увидела это и сказала: "Не разговаривай так с моим мужем". Он на меня так посмотрел и ответил: "Сядь и закрой свой рот, стерва". Я сказала, чтобы он не называл меня так и сам валил отсюда куда хочет. Пусть не говорит так с моим мужем. Он продолжал: "Отвали, стерва, иди гуляй". Но я не собираюсь никуда идти, я заплатила за места. Иди нафиг, ЛеБрон", - цитирует болельщицу "Атланты" isport.ua.

После непродолжительной перепалки болельщицу вывели с арены, а матч был продолжен.

Сам Джеймс не считает, что следует уделять внимание конфликту, но при этом поддерживает то, что девушку вывели из зала.

"Между двумя взрослыми мужчинами произошла перепалка. Я что-то сказал, он что-то сказал, а потом кто-то другой вступил в спор и тоже высказался. Я не думаю, что их надо было выгонять, но они, возможно, выпили и могли продолжить, поэтому судьи сделали то, что должны были сделать", - приводит слова ЛеБрона CBS Sports.

В сети определили, с кем конфликтовал ЛеБрон. Болельщики "Атланты" Джулиана и Крис Карлос являются сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа. Напомним, что Джеймс нередко публично критиковал Трампа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допингеРоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допинге
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"
WBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с ДжойсомWBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с Джойсом
Блок рекламы


Похожие новости
Селезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. ФутболСелезнев назвал "бредом" слухи о том, что он выходил на матч пьяным. Футбол
Во время "24 часа Дайтоны" пилота сняли прямо во время гонки из-за COVID-19Во время "24 часа Дайтоны" пилота сняли прямо во время гонки из-за COVID-19
Дом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в БретаниДом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в Бретани
Фаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отмененФаны "Марселя" подожгли базу клуба и ранили футболиста, а матч против "Ренна" был отменен
В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"В матче НХЛ Макдэвид забросил невероятную шайбу, обыграв всех хоккеистов "Торонто"
Украинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The TimesУкраинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа Евро-2020, - The Times
Двойные стандарты: УЕФА предлагает Украине сыграть отмененный из-за COVID-19 футзальный матч с ДаниейДвойные стандарты: УЕФА предлагает Украине сыграть отмененный из-за COVID-19 футзальный матч с Данией
У "Динамо" есть шансы провести матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" со зрителями. ФутболУ "Динамо" есть шансы провести матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" со зрителями. Футбол
В матче НХЛ была заброшена шайба из минусового углаВ матче НХЛ была заброшена шайба из минусового угла
"Динамо" сыграло вничью контрольный матч против сборной Иордании"Динамо" сыграло вничью контрольный матч против сборной Иордании
Последние новости
Подгружаем последние новости