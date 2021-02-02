Финская лыжница завершила гонку Кубка мира в Фалуне со сломанной ногой

Мужеству Кертту Нисканен можно только позавидовать.

Финская лыжница завершила гонку Кубка мира в Фалуне со сломанной ногой
Кертту Нісканен
Фото: skisport.ru

Финская лыжница Кертту Нисканен сломала стопу во время масстарта на 10 км классическим стилем, который прошел в субботу, 30 января, на VI этапе Кубка мира в Фалуне.

При этом 32-летняя спортсменка финишировала двенадцатой.

Финка почувствовала боль в ноге в конце гонки. Когда именно была получена травма, Нисканен не знает.

"После гонки боль стала невыносимой, и причина этого выяснилась уже после возвращения домой, в Финляндию. Я была в хорошей форме и могла бы показать хорошие результаты. Сейчас чувствую себя крайне плохо", - написала Кертту в Instagram.

Таким образом, она точно пропустит чемпионат мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Вероятно, окончание сезона также пройдет без Кертту.

Отметим, Нисканен была частью финской эстафетной команды на ЧМ-2015 года, ЧМ-2017 и на недавнем этапе Кубка мира в Лахти.

Этой зимой финку преследуют неудачи. Сначала она снялась с Тур де Ски из-за проблем с желудком после первой же гонки, теперь - перелом ноги. Начало же сезона было для Нисканен обнадеживающим - на домашнем этапе Кубка мира в Руке она стала шестой в гонке на 10 км классическим стилем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допингеРоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допинге
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"Суркис заявил, кому готов продать "Динамо"
WBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с ДжойсомWBO отвела Усику 15 дней на организацию боя с Джойсом
Блок рекламы


Похожие новости
Сборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболуСборная Дании стала двукратным чемпионом мира по гандболу
"Прометей" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА"Прометей" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА
В полуфинал чемпионата мира по гандболу вышли только европейские сборныеВ полуфинал чемпионата мира по гандболу вышли только европейские сборные
РоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допингеРоSSийский экс-чемпион мира по легкой атлетике попался на допинге
Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в КаирЧемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в Каир
Скандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мираСкандалом с участием сборной РоSSии завершилась лыжная эстафета на этапе Кубка мира
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка Англии. ФутболГол Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка Англии. Футбол
Гол Ярмоленко помог "Вест гема" выйти в 1/8 финала Кубка Англии. ФутболГол Ярмоленко помог "Вест гема" выйти в 1/8 финала Кубка Англии. Футбол
Дудченко не хватило 0,3 секунды до медали на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (обновлено)Дудченко не хватило 0,3 секунды до медали на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (обновлено)
Джима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в АнтхольцеДжима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Последние новости
Подгружаем последние новости