Финская лыжница завершила гонку Кубка мира в Фалуне со сломанной ногой

Финская лыжница Кертту Нисканен сломала стопу во время масстарта на 10 км классическим стилем, который прошел в субботу, 30 января, на VI этапе Кубка мира в Фалуне.

При этом 32-летняя спортсменка финишировала двенадцатой.

Финка почувствовала боль в ноге в конце гонки. Когда именно была получена травма, Нисканен не знает.

"После гонки боль стала невыносимой, и причина этого выяснилась уже после возвращения домой, в Финляндию. Я была в хорошей форме и могла бы показать хорошие результаты. Сейчас чувствую себя крайне плохо", - написала Кертту в Instagram.

Таким образом, она точно пропустит чемпионат мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Вероятно, окончание сезона также пройдет без Кертту.

Отметим, Нисканен была частью финской эстафетной команды на ЧМ-2015 года, ЧМ-2017 и на недавнем этапе Кубка мира в Лахти.

Этой зимой финку преследуют неудачи. Сначала она снялась с Тур де Ски из-за проблем с желудком после первой же гонки, теперь - перелом ноги. Начало же сезона было для Нисканен обнадеживающим - на домашнем этапе Кубка мира в Руке она стала шестой в гонке на 10 км классическим стилем.