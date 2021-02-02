Финская лыжница завершила гонку Кубка мира в Фалуне со сломанной ногой
Мужеству Кертту Нисканен можно только позавидовать.
Финская лыжница Кертту Нисканен сломала стопу во время масстарта на 10 км классическим стилем, который прошел в субботу, 30 января, на VI этапе Кубка мира в Фалуне.
При этом 32-летняя спортсменка финишировала двенадцатой.
Финка почувствовала боль в ноге в конце гонки. Когда именно была получена травма, Нисканен не знает.
"После гонки боль стала невыносимой, и причина этого выяснилась уже после возвращения домой, в Финляндию. Я была в хорошей форме и могла бы показать хорошие результаты. Сейчас чувствую себя крайне плохо", - написала Кертту в Instagram.
Таким образом, она точно пропустит чемпионат мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.
Вероятно, окончание сезона также пройдет без Кертту.
Отметим, Нисканен была частью финской эстафетной команды на ЧМ-2015 года, ЧМ-2017 и на недавнем этапе Кубка мира в Лахти.
Этой зимой финку преследуют неудачи. Сначала она снялась с Тур де Ски из-за проблем с желудком после первой же гонки, теперь - перелом ноги. Начало же сезона было для Нисканен обнадеживающим - на домашнем этапе Кубка мира в Руке она стала шестой в гонке на 10 км классическим стилем.