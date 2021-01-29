"Прометей" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

Украинцы одержали вторую победу в группе.

"Прометей" вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА
"Прометей"
Фото: isport.ua

"Прометей" из Каменского обыграл болгарский "Рилски Спортист" со счетом 89:76 (22:23 27:12, 23:23 17:18) в матче второго тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.

На большой перерыв украинская команда ушла с преимуществом +14.

Во второй половине матча "Прометей" благодаря своим быстрым отрывам и качественной работе на периметре удержал преимущество.

Благодаря двум победам в двух матчах "Прометей" гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира.

Напомним, в первом матче группового этапа "Прометей" одержал победу над "Киев-Баскет" - 72:66.

Сегодня подопечные Карлиса Муйжниекса проведут свой очередной матч против австрийского "Капфенберга".

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