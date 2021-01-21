Джима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Украинка финишировала второй в индивидуальной гонке.

Джима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Юлія Джима
Фото: УБ

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце стартовал женской индивидуальной гонкой на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.

И первая же гонка этапа подарила украинским любителям биатлона приятную неожиданность. Юлия Джима финишировала второй.

Украинка уступила лишь представительнице Австрии Лизе Терезе Хаузер.

К тому же Юлия была единственной из топ-20, кто на этой тяжелой, высокогорной трассе отстрелял "на ноль".

"Бронза" - у француженки Анаис Шевалье-Буше.

Результаты гонки:

  1. Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3
  2. Юлия Джима (0+0+0+0) +43,7
  3. Анаис Шевалье-Буше (0+0+0+1) +1:04,0

...

  • 16. Елена Пидгрушная (0+0+0+1) +2:49,6
  • 28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8
  • 57. Дарья Блашко (1+1+0+1) +5:56,8

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