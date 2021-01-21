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2021-01-21
Джима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Украинка финишировала второй в индивидуальной гонке.
Юлія Джима
Фото: УБ
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце стартовал женской индивидуальной гонкой на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.
И первая же гонка этапа подарила украинским любителям биатлона приятную неожиданность. Юлия Джима финишировала второй.
Украинка уступила лишь представительнице Австрии Лизе Терезе Хаузер.
К тому же Юлия была единственной из топ-20, кто на этой тяжелой, высокогорной трассе отстрелял "на ноль".
"Бронза" - у француженки Анаис Шевалье-Буше.
Результаты гонки:
- Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3
- Юлия Джима (0+0+0+0) +43,7
- Анаис Шевалье-Буше (0+0+0+1) +1:04,0
...
- 16. Елена Пидгрушная (0+0+0+1) +2:49,6
- 28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8
- 57. Дарья Блашко (1+1+0+1) +5:56,8