Джима вызвала громкую сенсацию на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Украинка финишировала второй в индивидуальной гонке.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце стартовал женской индивидуальной гонкой на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.

И первая же гонка этапа подарила украинским любителям биатлона приятную неожиданность. Юлия Джима финишировала второй.

Украинка уступила лишь представительнице Австрии Лизе Терезе Хаузер.

К тому же Юлия была единственной из топ-20, кто на этой тяжелой, высокогорной трассе отстрелял "на ноль".

"Бронза" - у француженки Анаис Шевалье-Буше.

Результаты гонки:

Лиза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3 Юлия Джима (0+0+0+0) +43,7 Анаис Шевалье-Буше (0+0+0+1) +1:04,0

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