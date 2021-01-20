Клуб НБА "Торонто Рэпторс" отчислил украинца Алексея Леня

Лень остался без клуба.

Клуб НБА "Торонто Рэпторс" отчислил украинца Алексея Леня
Олексій Лень
Фото: testudotimes.com

Центровой Алексей Лень покинул состав команды "Торонто Рэпторс", сообщает isport.ua со ссылкой на инсайдера Эдриана Воджнаровски.

27-летний украинец перебрался в состав "Рэпторс" в это межсезонье, подписав с клубом минимальный контракт на один год.

В нынешнем сезоне Лень провел семь поединков в НБА, в которых в среднем набирал 2,3 очка, делал 1,6 подбора за 11 минут на площадке.

Для Леня это восьмой сезон в НБА. До этого украинец выступал за "Финикс", "Атланту" и "Сакраменто".

Ранее стало известно, что Лень пропустил последние матчи "Торонто" из-за новых протоколов НБА по коронавирусу.

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