Усик никогда не давал согласия на бой Джошуа и Фьюри, - промоутер

Украинец настаивает на своем.

Усик никогда не давал согласия на бой Джошуа и Фьюри, - промоутер
Олександр Усик
Фото: Boxing Scene

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика (15-0, 12 КО) Александр Красюк в интервью Sky Sports сообщил о планах украинского боксера провести чемпионский бой весной.

"Были разговоры о временном титуле или о том, что победитель поединка Джошуа - Фьюри откажется от титула WBO на следующий день после боя.

Но сегодня Усик является обязательным претендентом на пояс WBO и никогда не давал согласия на проведение боя Джошуа против Фьюри без своего участия", - заявил Красюк.

"Усик сейчас в хорошей форме, он успешно восстановился после последнего боя и с нетерпением ждет возможности побороться за титул этой весной.

Нетитульный бой никогда не обсуждался, и я очень надеюсь, что никогда не будет", - отметил промоутер.

Ранее британский промоутер Джошуа Эдди Гирн заявил, что его клиент готов отдать свои три пояса, если ему не дадут провести бой за объединение титулов против Фьюри (30-0-1, 21 KO), владеющего поясом WBС.

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