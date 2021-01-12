Мотогонщика ввели в кому из-за травмы головы, полученной на "Дакаре"

Французский мотогонщик Пьер Шерпен попал в аварию на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар-2021" и находится в коме, сообщает sport.segodnya.ua.

52-летний гонщик не справился с управлением на скорости 178 км/ч и был срочно доставлен в госпиталь, где его ввели в искусственную кому и прооперировали.

У гонщика, который в четвертый раз принимал участие в "Дакаре", также диагностирован перелом ребра и пневмоторакс.

Напомним, что несколько дней назад другой мотоциклист оказался в госпитале после аварии. Сильная головная боль не позволила Ашишу Раорану добраться до финиша.

А перед этим в аварию попал другой индийский гонщик Си Эс Сантош. Другой мотоциклист спас ему жизнь, 15 минут делая реанимацию. Сейчас Сантош находится в коме.