В мужском пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону весь пьедестал снова был норвежским

Но "качество" пьедестала многих удивило.

В мужском пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону весь пьедестал снова был норвежским
Стурла Легрейд
Фото: Skiskyting.no

Вторая гонка преследования дня на этапе Кубка мира по биатлону в Обергоффе была отмечена рядом сенсаций.

Напомним, спринт выиграл норвежец Йоханнес Бйо, который пошел на дистанцию с 11-секундным гандикапом над своим старшим братом Тарье. Еще через 10 секунд стартовал их соотечественник Стурла Легрейд.

Однако братья допустили на 4-х огневых рубежах большое количество промахов: у Йоханнеса их было 7, Тарье был несколько точнее, допустив "всего" 3 промаха, но все они пришлись на заключительную стрельбу.

А между тем, Легрейд промахнулся дважды и в четвертый раз в сезоне выиграл гонку.

Вторым на финиш пришел еще один норвежец Йоханнес Дале, а Тарье Бйо сумел лишь замкнуть пьедестал.

Его младший брат показал для себя худший результат в сезоне, заняв восьмое место.

Единственный представитель Украины в гонке Артем Прима показал олимпийскую стабильность - уйдя на дистанцию 30-м, Артем ее и завершил на том же месте.

Отметим, что Дмитрий Подручный пропустил гонку по решению тренерского штаба. Во вчерашнем спринте Подручный показал 53-й результат.

Результаты гонки:

1. Стурла Легрейд (0 + 1 + 0 + 1) 36: 01,8

2. Йоханнес Дале (0 + 0 + 0 + 2) +15,6

3. Тарье Бйо (0 + 0 + 0 + 3) +25,4

...

- 30. Артем Прима (0 + 1 + 0 + 1) +2: 27.2

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