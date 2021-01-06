Американцы сенсационно выиграли Молодежный чемпионат мира по хоккею

В финале были обыграны сверстники из Канады.

Сборная США
Фото: IIHL
Сборная США

В канадском Эдмонтоне завершился Молодежный чемпионат мира по хоккею.

В финале встретились две североамериканские сборные. В итоге победу сенсационно праздновала сборная США, которая забросила две "сухие" шайбы в ворота хозяев и через 4 года вернула себе звание чемпионов мира.

THE GOLDEN MOMENT. ?#WorldJuniors pic.twitter.com/PTVCh58D9S

— USA Hockey (@usahockey) January 6, 2021

В утешительном финале за 3-е место сборная Финляндии также довольно неожиданно переиграла сборную РоSSии - 4:1.

В утешение россиянам можно добавить, что их команда стала единственной сборной, которая обыграла чемпиона мира МЧМ-2021. В своем первом матче группового турнира подопечные Игоря Ларионова победили американцев со счетом 5:3.

Отметим, из-за пандемии коронавируса матче играли без зрителей.

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