Американцы сенсационно выиграли Молодежный чемпионат мира по хоккею

В финале были обыграны сверстники из Канады.

Фото: IIHL Сборная США

В канадском Эдмонтоне завершился Молодежный чемпионат мира по хоккею.

В финале встретились две североамериканские сборные. В итоге победу сенсационно праздновала сборная США , которая забросила две "сухие" шайбы в ворота хозяев и через 4 года вернула себе звание чемпионов мира.

В утешительном финале за 3-е место сборная Финляндии также довольно неожиданно переиграла сборную РоSSии - 4:1.

В утешение россиянам можно добавить, что их команда стала единственной сборной, которая обыграла чемпиона мира МЧМ-2021. В своем первом матче группового турнира подопечные Игоря Ларионова победили американцев со счетом 5:3.

Отметим, из-за пандемии коронавируса матче играли без зрителей.