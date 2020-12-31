Игрок "Шахтера" вошел в символическую сборную открытий сезона Лиги чемпионов

Анатолий Трубин занесет этот сезон себе в актив.

Фото: football24

По итогам 2020 года УЕФА на своем официальном сайте представил сборную открытий года в Лиге чемпионов.

В команду попали игроки моложе 24 лет, или удачно дебютировавшие в турнире, или сумевшие себя проявить.

В символическую сборную вошел и 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, который на групповом этапе провел 5 матчей, в трех из них сыграл «на ноль» - оба матча с "Интером" и поединок против "Реала".

Символическая сборная ЛЧ:

Голкипер: Анатолий Трубин (19 лет, "Шахтер")

Защитники: - Кристиан Ромеро (22 "Аталанта"), Сайду Сануси (23 "Порту"), Жюль Кунде (22, "Севилья") и Альфонсо Дэвис (20 "Бавария")

Полузащитники: Педри (18 "Барселона"), Джуд Беллингем (17 "Боруссия" Д), Джованни Рейна (18 "Боруссия" Д) и Доминик Собослаи (20 "Лейпциг")

Форварды: Диогу Жота (24, "Ливерпуль") і Маркус Тюрам (23, "Боруссия" М).

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