Ярмоленко выставил на аукцион награду лучшему игрока матча с Шотландией

Футболист намерен выручить деньги для помощи стране.

Ярмоленко выставил на аукцион награду лучшему игрока матча с Шотландией
Аукцион продлится до 6 июня
© УАФ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко выставил на благотворительный аукцион награду "Лев матча", которую он получил как лучший игрок встречи с Шотландией по версии болельщиков, сообщает пресс-служба УАФ.

Награда будет с автографом футболиста, а вдобавок к ней победитель получит игровую футболку 32-летнего украинца.

Вырученные средства игрок направит на фандрейзинговую платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий роSSийского военного вторжения. Стартовая цена лота – 5000 гривен. Следующий шаг – 500 гривен.

Напомним, сборная Украины обыграла Шотландию (3:1) в полуфинальном матче плей-офф квалификации на ЧМ-2022, а Ярмоленко отметился забитым голом.

5 июня в финале за право выхода на ЧМ-2022 Украина сыграет на выезде против команды Уэльса.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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