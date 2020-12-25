Фаны клуба Третьей Бундеслиги купили 72 тысячи билетов, зная, что игра пройдет без зрителей

Болельщики клуба Третьей Бундеслиги дрезденского "Динамо" оказали поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает "Спорт-Экспрес" со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Представитель клуба из столицы Саксонии продавал билеты на матч против "Дармштадта" (0:3), который прошел при пустых трибунах.

Билеты стоили 5 евро. Всего удалось продать 72 112 билетов.

В "Динамо" подчеркнули, что если бы болельщики пришли на игру, она стала бы третьей по посещаемости в истории клуба.