Фаны клуба Третьей Бундеслиги купили 72 тысячи билетов, зная, что игра пройдет без зрителей

Средства пойдут пострадавшим от пандемии.

Фаны клуба Третьей Бундеслиги купили 72 тысячи билетов, зная, что игра пройдет без зрителей
Фото: "Динамо" (Дрезден)

Болельщики клуба Третьей Бундеслиги дрезденского "Динамо" оказали поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает "Спорт-Экспрес" со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Представитель клуба из столицы Саксонии продавал билеты на матч против "Дармштадта" (0:3), который прошел при пустых трибунах.

Билеты стоили 5 евро. Всего удалось продать 72 112 билетов.

В "Динамо" подчеркнули, что если бы болельщики пришли на игру, она стала бы третьей по посещаемости в истории клуба.

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