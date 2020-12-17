Болид "Феррари" с 1000-го Гран-при Формулы-1 продан на аукционе более чем за 1 млн евро

Лот ушел за шесть номиналов.

Фото: ferrari.com

Демонстрационный болид "Феррари" 2020 года для юбилейного Гран-при Тосканы был продан на аукционе Sotheby's за 1 272 000 евро, сообщает Motorsport Week.

"Скудерия Феррари" создала точную копию машины SF1000, чтобы отметить свой 1000-й Гран-при в Формуле-1, который проходил на домашней трассе в Муджелло в сентябре.

Демонстрационный болид был построен специально для торжественного мероприятия, проходившего во Флоренции. На нем есть подписи боевых пилотов Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

Машина одета в бордовую ливрею, которая в точности воспроизводит оттенок красного, в который была окрашена Ferrari 125 F1 в своем первом Гран-При - 21 мая 1950 года в Монако.

Фото: motorsportweek.com Себастьян Феттель

Эта машина не имеет реальной силовой установки, коробки передач, тормозов и всех систем электроники, так что она предназначена исключительно для коллекции.

RM Sotheby's, который проводил аукцион в партнерстве с "Феррари", установил предварительную цену в 200 000 евро, но торги превзошли все ожидания.

Машина была частью лота аукциона, на котором были представлены памятные вещи из Гран-при Тосканы этого года.

Пара комбинезонов Леклера и Феттеля была продана за 63 600 евро, а конечная пластина заднего крыла, подписанное обеими гонщиками, была продана за 27 000 евро.

Напомним, Гран-при Тосканы выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Гамильтон.

Гонщики "Феррари" выступили посредственно. Леклер занял восьмое место, а Феттель - десятый.