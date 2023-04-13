Взуттєвий рекорд: кросівки Майкла Джордана продано на аукціоні за 2,2 млн доларів

Легенда баскетболу залишила автограф на взутті.

Кросівки Air Jordan 13 з автографом Майкла Джордана, у яких легендарний баскетболіст виступав у НБА, продано на аукціоні Sotheby's за 2,2 мільйона доларів, повідомляє ВВС, інформує ZN.ua.

Взуттєвий рекорд: кросівки Майкла Джордана продано на аукціоні за 2,2 млн доларів
Речі Джордана продаються на аукціонах за величезні суми
© nba.com

Організатори аукціону оцінювали взуття знаменитого спортсмена у 2-4 мільйони доларів. Це не перша річ Джордана, яка продається на аукціоні. Раніше вже було продано кілька пар кросівок, а минулого року футболку баскетболіста з фіналу НБА 1998 року було продано за 10,1 млн доларів.

(фото – sothebys.com)

Це рекордна сума за пару взуття в історії аукціонів. Попередній рекорд було встановлено в 2021 році, коли кросівки Nike Air Yeezy Каньє Веста пішли з молотка за 1,8 млн доларів.

Майкл Джордан є шестиразовим чемпіоном НБА та дворазовим переможцем Олімпіади. На думку багатьох експертів, він залишається найкращим баскетболістом в історії.


Данило Слесь, ZN.ua





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