Джошуа и Пулев устроили перепалку на процедуре взвешивания

Следующая их встреча состоится уже завтра в ринге.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательный претендент Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) провели последнюю встречу перед боем на официальной процедуре взвешивания.

Боксеры подошли к поединку практически с одинаковым весом - 108,8 кг у Джошуа против 108,4 кг у Пулева.

Отметим, что в отличие от дуэли взглядов, которая прошла на удивление по-джентльменски, на взвешивании боксеры дали волю словам.

Перепалка продолжалась более 3-х минут и проходила в несколько этапов с переменным успехом.

Напомним, поединок состоится в Лондоне уже завтра.

Добавим, что на кону будет чемпионский пояс IBF.