Бондарь завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по тхэквондо

Для украинца это был первый старт в сезоне.

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Украинский тхэквондист Владислав Бондарь, выступающий в категории свыше 80 кг, завоевал медаль в первый день чемпионата Европы по тхэквондо в олимпийских категориях, сообщает prosportua.com.

Бондарь сумел завоевать "бронзу". Медаль ценна еще и в том, что это был первый старт Бондаря за год. Фактически он весь год просто тренировался в условиях карантина.

"Золото" в этой дисциплине выиграл серб Махди Ходабахш, "серебро" досталось македонцу Деяну Гергиевски. Кроме украинца "бронзу" получил также испанец Даниэль Рос.

Напомним, в феврале прошлого года Бондарь выиграл этап Кубка мира в Хургаде Egypt Open G2 в весовой категории до 87 кг.