В 1/8 финала Лиги чемпионов осталось лишь 4 вакансии

Накануне по итогам первого дня итогового тура Лиги чемпионов определились еще три команды, которые продолжат выступления в плей-офф.

В группе F "Лацио" добился приемлемой ничьей с "Брюгге" (2:2) и оставил бельгийский клуб за бортом.

РБ "Лейпциг" победой над "Манчестер Юнайтед" (3:2) добился выхода в 1/8 финала и для себя, и для ПСЖ, матч которого с "Истанбулом", напомним, прервал расистский скандал - его доигрывают сегодня.

Таким образом, уже известны 12 команд, вышедших в плей-офф турнира.

Вышли с первого места и будут посеяны при жеребьевке 1/8 финала "Бавария", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Боруссия" Д. и "Ювентус".

Со второго места вышли "Порту", "Севилья", "Лацио" и "Барселона".

В матче ПСЖ - "Истанбул" определится, кто из тандема ПСЖ - "Лейпциг" займет первое место в группе Н.

Сегодня пройдут заключительные поединки 6-го тура. Имеют шанс выйти в плей-офф "Атлетико", "Зальцбург", "Боруссия" М, "Шахтер", "Реал", "Интер", "Аталанта" и "Аякс".

Жеребьевка плей-офф ЛЧ состоится в понедельник, 14 декабря.