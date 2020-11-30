Экс-наставник "Барселоны" подал в суд на клуб за невыплату компенсации за разрыв контракта

В непростую финансовую ситуацию "Барселоны" подбросил жара бывший главный тренер Кике Сетьен - 62-летний специалист подал иск из-за невыплаты компенсации за расторжение контракта, сообщает AS.

Сетьена уволили в середине августа после унизительного поражения каталонцев от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Однако официально стороны расторгли контракт в сентябре. Тогда же тренер и клуб согласовали сумму компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

Сейчас Сетьен утверждает, что не получил денег от клуба.