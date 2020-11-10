После матча с "Зарей" в Запорожье в Лиге Европы еще один украинец в составе АЕК заразился коронавирусом

Поездка в Украину обернулась неприятностями для греческого клуба.

После матча с "Зарей" в Запорожье в Лиге Европы еще один украинец в составе АЕК заразился коронавирусом
Дмитро Чигринський
Фото: facebook.com/aek.fc.official

Центральный защитник АЕК Дмитрий Чигринский сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт греческого клуба.

Накануне представители вице-чемпиона Греции прошли очередное тестирование на коронавирус после возвращения из Украины, где АЕК в прошлый четверг играл с "Зарей" в Лиге Европы.

Вместе с Чигринским положительные результаты получили еще два игрока команды, также заразились трое клубных работников.

Напомним, что после матча в Запорожье греки сообщили о шести больных в команде, включая четырех игроков. Среди инфицированных - украинский легионер Евгений Шахов.

"Заря" ответила на обвинения АЕК о заражении команды в Запорожье на матче ЛЕ.

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