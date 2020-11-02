Член сборной РоSSии по боксу избил другого боксера в поезде: спортсмен впал в кому

Вопиющий случай в сборной РоSSии.

Член сборной РоSSии по боксу избил другого боксера в поезде: спортсмен впал в кому
Фото: newsfiber.com

Действующий член сборной РоSSии по боксу Никита Иванов побил другого боксера в поезде, сообщает "Спорт-Експрес".

34-летний полутяж, чемпион Европы Иванов возвращался с соревнований в Ульяновске на поезде. Там спортсмен нарушил спортивный режим, выпил и поссорился с другим боксером Бассири Мирсиябовым, отмечает источник.

Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов. В результате Мирсиябов впал в кому, он подключен к аппарату ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.

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