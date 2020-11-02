Ультрас еще одного клуба Украинской Премьер-лиги объявили бойкот своей команде

Ультрас "Миная" объявили бойкот клубу, пока игроки не изменят свое отношение к болельщикам. При этом фаны отказались посещать матчи своей команды, сообщает Instagram ультрас "Миная".

Свое решение болельщики объяснили тем, что никто из игроков "Миная" не оценил верность своих болельщиков, потому что после финального свистка матча 8-го тура Favbet Лиги против "Руха" (0:0) даже никто не подошел к углу стадиона, в котором находились болельщики.

"Даже игроки дубля массово игнорируют болельщиков после матча. Мы объявляем бойкот и прекращаем посещения всех матчей клуба. На всех уровнях. Пока игроки не изменят свое отношение к болельщикам", - говорится в заявлении ультрас.

Отметим, что матчи УПЛ проходят без зрителей в связи с карантинными ограничениями. Однако ультрас "Миная" смогли пробраться на территорию стадиона "Авангард" в Ужгороде во время этого матча.

Напомним, ультрас "Динамо" также отказались от поддержки своей команды.