Зеленский поздравил Усика с победой над Чисорой

"Это была крутая победа", - сообщил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Дереком Чисорой.

Об этом он написал в своем Twitter .

"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!", - сообщил Зеленский.

. @usykaa , Олександре, це була крута перемога! Україна пишається! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020

В ночь на 1 ноября на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся бой в супертяжелой весовой категории между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком и Дереком Чисорой. По решению судей Усик выиграл бой.