Зеленский поздравил Усика с победой над Чисорой

"Это была крутая победа", - сообщил глава государства.

Зеленский поздравил Усика с победой над Чисорой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Дереком Чисорой.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!", - сообщил Зеленский.

.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020

В ночь на 1 ноября на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся бой в супертяжелой весовой категории между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком и Дереком Чисорой. По решению судей Усик выиграл бой.

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