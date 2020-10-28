Через 9 лет сборная Украины по биатлону стала вице-чемпионом мира

Мужская сборная обменяет "бронзу" на "серебро" после дисквалификации россиян.

Через 9 лет сборная Украины по биатлону стала вице-чемпионом мира
Сергій Седнєв
Фото: Twitter

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала роSSийского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14.

На этот период приходится эстафета на чемпионате мира-2011, в которой за сборную РоSSии бежал Устюгов. В той гонке россияне финишировали вторыми, а третье место заняла команда Украины, которую представляли Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев.

Таким образом, после дисквалификации россиян, сборная Украины получит серебряные медали. Также отметим, что из той команды еще продолжает карьеру Семенов.

Вместе с тем отметим, что решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня.

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