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2020-10-12
Наставник сборной Испании сравнил сборную Украины с Ferrari
Луис Энрике комплиментарен.
Луїс Енріке
Фото: sefutbol.com
Сборная Испании прибыла на поединок Лиги наций с Украиной за двое суток до игры.
Сегодня "Фурия Роха" провела тренировку на НСК "Олимпийский", после которой главный тренер Луис Энрике ответил на вопросы журналистов.
В частности, Энрике отметил, что в связи с заполненной трибуной на 17 тысяч у сборной Украины будет определенное преимущество.
На один из вопросов, что Испания - это скорость, сборную можно сравнить с Ferrari. С чем можно сравнить сборную Украины?
"Это еще один Ferrari", - лаконично ответил наставник испанской сборной.
Напомним, матч 4-го тура Лиги наций Украина - Испания состоится завтра. Начало поединка - в 21:45.