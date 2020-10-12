Наставник сборной Испании сравнил сборную Украины с Ferrari

Сборная Испании прибыла на поединок Лиги наций с Украиной за двое суток до игры.

Сегодня "Фурия Роха" провела тренировку на НСК "Олимпийский", после которой главный тренер Луис Энрике ответил на вопросы журналистов.

В частности, Энрике отметил, что в связи с заполненной трибуной на 17 тысяч у сборной Украины будет определенное преимущество.

На один из вопросов, что Испания - это скорость, сборную можно сравнить с Ferrari. С чем можно сравнить сборную Украины?

"Это еще один Ferrari", - лаконично ответил наставник испанской сборной.