Колишній наставник "Шахтаря" спробує підписати трьох футболістів донеччан до клубу АПЛ
Гравці можуть переїхати до Англії.
Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі хоче підписати трьох гравців "Шахтаря", повідомляє
За інформацією джерела, італієць хоче бачити у команді Лассіну Траоре, Миколу Матвієнка та Тете. Останній на правах оренди із "Шахтаря" грає за "Ліон".
Підписання цих футболістів – спільне рішення коуча та Сальваторе Монако – асистента Де Дзербі зі скаутингу.
Де Дзербі вважає, що ці підписання у січневе трансферне вікно можуть забезпечити перше в історії клубу потрапляння до топ-8 АПЛ.
Нагадаємо, Роберто Де Дзербі тренував донецький "Шахтар" з літа минулого року, а у липні офіційно залишив клуб на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії до України.
Під його керівництвом "Шахтар" завоював Суперкубок України та двічі кваліфікувався у груповий етап Ліги чемпіонів. У вересні Де Дзербі став головним тренером "Брайтону".