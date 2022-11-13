Колишній наставник "Шахтаря" спробує підписати трьох футболістів донеччан до клубу АПЛ

Головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі хоче підписати трьох гравців "Шахтаря", повідомляє 90min .

За інформацією джерела, італієць хоче бачити у команді Лассіну Траоре, Миколу Матвієнка та Тете. Останній на правах оренди із "Шахтаря" грає за "Ліон".

Підписання цих футболістів – спільне рішення коуча та Сальваторе Монако – асистента Де Дзербі зі скаутингу.

Де Дзербі вважає, що ці підписання у січневе трансферне вікно можуть забезпечити перше в історії клубу потрапляння до топ-8 АПЛ.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі тренував донецький "Шахтар" з літа минулого року, а у липні офіційно залишив клуб на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії до України.

Під його керівництвом "Шахтар" завоював Суперкубок України та двічі кваліфікувався у груповий етап Ліги чемпіонів. У вересні Де Дзербі став головним тренером "Брайтону".