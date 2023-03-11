"Звичайні росіяни ні в чому не винні": екснаставник збірної України спробував виправдати окупантів

Ще одна дивна заява від тренера.

Ріанчо працював в Україні та в Росії
© УАФ

Іспанський футбольний тренер Рауль Ріанчо спробував виправдати росіян у війні проти України.

"У кожній країні є хороші і, так скажімо, погані люди. Ми схожі один на одного більше, ніж люди думають у всьому світі! В Іспанії і близько немає ніякої русофобії. Ми вважаємо, що росіяни, звичайні люди ні в чому не винні. Мені не соромно, що я працював у Росії", - заявив Ріанчо.

Нагадаємо, що 63-річний іспанець працював у київському "Динамо" з 2014 по 2016 рік, коли був асистентом Сергія Реброва.

Після закінчення контракту фахівець прийняв запрошення УАФ та увійшов до тренерського штабу національної збірної.

Далі Ріанчо увійшов до тренерського штабу московського "Спартака", де спочатку був асистентом Массімо Каррери, а потім тренував команду на правах виконуючого обов'язки головного тренера.

Зазначимо, що нещодавно Рауль Ріанчо відкрито заявляв, що російські спортсмени ні в чому не винні і йому їх шкода.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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