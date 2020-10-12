"Динамо" получило почти полмиллиона евро за трансфер игрока, который покинул клуб 7 лет назад

"Динамо" получило 450 тыс. евро от бразильского "Коритибы" за трансфер экс-защитника команды Леандро Алмейды, сообщает xsport.ua.

Киевский клуб продал игрока в "Коритибу" в 2013 году, а те, в свою очередь, через год перепродали его в "Палмейрас".

В свою очередь, "Динамо" претендовал на процент от этой сделки, но транша киевляне не дождались.

FIFA обязала "Коритибу" выплатить долг украинской команде,

иначе бы команде запретили регистрировать новых игроков. В итоге "Динамо" получило почти полмиллиона евро.