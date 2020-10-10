"Кременчуг" отыгрался с 0:2, но упустил победу в овертайме во втором матче финала плей-офф УХЛ

Накануне на СК "Айсберг" в Кременчуге прошла вторая финальная игра плей-офф чемпионата УХЛ Париматч между "Кременчугом" и "Донбассом".

В первой игре успех праздновала донецкая команда, которая смогла в дополнительное время забросить победную шайбу - 5:4 ОТ.

Вторая игра пошла по сценарию первой, но только уже догоняли с 0:2 "горожане" донецкую команду. С такими цифрами на табло хоккеисты ушли на первый перерыв.

Вторая 20-минутка началась с обоюдных атак, однако первая половина периода прошла без заброшенных шайб. На 33 минуте "Донбасс" остался в меньшинстве, чем воспользовались кременчужане. "Горожане" здорово разыграли численное преимущество, и Дубинин своим точным броском смог размочить счет - 1:2.

Третий период условно разделился на три части - первые 5 минут равная игра, вторая пятерка - голы. И последние десять минут - снова равный поединок.

Первые две шайбы забросили "горожане" - голами отметились Тютченко и снова Дубинин - 3:2. А потом счет сравнял Буценко - 3:3.

До конца третьего периода команды так и не смогли забросить свои победные шайбы. В итоге, после третьего периода сирена зафиксировала ничейный счет, что вновь означало овертайм.

В дополнительное время и у "Кременчуга", и у "Донбасса" были равные шансы, но удачливее оказались хоккеисты донецкой команды. На 69 минуте Милехин своим точным броском принес победу гостям - 3:4.

После этой победы счет в серии стал 2:0 в пользу "Донбасса".

"Кременчуг" - "Донбасс" 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1).