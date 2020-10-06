Новостей.COM ⇒
2020-10-06
Еще у двух вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус: матч с Францией под угрозой
Неприятную компанию Пятову составили Лунин и Панькив.
Андрій Лунін
Фото: УАФ
Товарищеский матч сборной Украины против Франции, запланированный на завтра, 7 октября, оказался под угрозой срыва.
Ранее команда Андрея Шевченко осталась без основного вратаря Андрея Пятова, сдавшего положительный тест на коронавирус. В связи с этим тренер довызвал еще одного вратаря - Юрия Панькива из "Александрии".
Однако сегодня положительные тесты на коронавирус оказались у еще двух вратарей - Андрея Лунина и Панькива, сообщает isport.ua.
Таким образом, в распоряжении Шевченко остался только один голкипер - динамовец Георгий Бущан.
Спарринг с Францией оказался под угрозой срыва. Матч должен был состояться на "Стад де Франс" в Сен-Дени.