Еще у двух вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус: матч с Францией под угрозой

Товарищеский матч сборной Украины против Франции, запланированный на завтра, 7 октября, оказался под угрозой срыва.

Ранее команда Андрея Шевченко осталась без основного вратаря Андрея Пятова, сдавшего положительный тест на коронавирус. В связи с этим тренер довызвал еще одного вратаря - Юрия Панькива из "Александрии".

Однако сегодня положительные тесты на коронавирус оказались у еще двух вратарей - Андрея Лунина и Панькива, сообщает isport.ua.

Таким образом, в распоряжении Шевченко остался только один голкипер - динамовец Георгий Бущан.

Спарринг с Францией оказался под угрозой срыва. Матч должен был состояться на "Стад де Франс" в Сен-Дени.