Беларусь лишили права провести шахматную Олимпиаду

Решение ФИДЕ не связано с политическими вопросами.

Беларусь лишили права провести шахматную Олимпиаду
Фото: russian.people.com.cn

Беларусь лишена права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году, сообщает "Прессбол".

Решение о том, что турнир пройдет в Беларуси, было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Батуми в 2018 году. Однако стало известно, что принимающая сторона нарушила финансовые обязательства,

Это связано с тем, что Минспорта Республики Беларусь не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку.

"Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это достаточно существенные нарушения.

ФИДЕ несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их значимость организаторы не отрицают", - сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил, что финансовые проблемы со стороны организаторов не связаны с политическим кризисом в Беларуси.

"Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не могут организовать эти мероприятия", - сказал Дворкович.

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