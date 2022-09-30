Україна позбавлена права на проведення чемпіонату Європи-2023 з волейболу
При цьому українська збірна виступить у фінальній частині турніру, інформує
Україна не буде однією із країн-господарок чоловічого чемпіонату Європи-2023 з волейболу, як планувалося раніше.
Спочатку Україна мала прийняти матчі однієї з груп Євро-2023, але повномасштабне вторгнення Росії змінило плани Європейської конфедерації волейболу.
Тепер це право дісталося Ізраїлю, який прийматиме турнір з Італією, Північною Македонією та Болгарією.
При цьому президент Федерації волейболу України Михайло Мельник у коментарі "Суспільне Спорт"
Також Україна отримала можливість стати однією з країн-господарок Євро-2025, але все залежатиме від ситуації у країні на тлі війни.