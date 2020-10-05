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2020-10-05
Опубликовано официальное промо боя Ломаченко - Лопес
Победитель получит все.
Обнародован проморолик поединка чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).
Видео опубликовала промоутерская компания Top Rank.
Бой состоится 17 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Отметим, что Ломаченко не выходил в ринг с августа прошлого года. В последнем бою украинец по очкам победил британца Люка Кэмпбелла, завоевав титул WBC.
Простой Лопеса был меньше - американец в декабре 2019-го нокаутировал Ричарда Кома и впервые в карьере стал чемпионом мира.