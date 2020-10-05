Опубликовано официальное промо боя Ломаченко - Лопес

Обнародован проморолик поединка чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Видео опубликовала промоутерская компания Top Rank.

Бой состоится 17 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Отметим, что Ломаченко не выходил в ринг с августа прошлого года. В последнем бою украинец по очкам победил британца Люка Кэмпбелла, завоевав титул WBC.

Простой Лопеса был меньше - американец в декабре 2019-го нокаутировал Ричарда Кома и впервые в карьере стал чемпионом мира.