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2020-10-02
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов
Сергей Ребров едет в Киев.
Фото: uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой чемпион и вице-чемпион Украины "Шахтер" и "Динамо" соответственно узнали своих соперников.
"Горняки" вместе с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" (Менгенгладбах) попали в группу В.
Киевляне соответственно с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем" попали в группу G.
Cтартует групповая стадия 20 октября.