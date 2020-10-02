"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов

Сергей Ребров едет в Киев.

"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов
Фото: uefa.com

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, по результатам которой чемпион и вице-чемпион Украины "Шахтер" и "Динамо" соответственно узнали своих соперников.

"Горняки" вместе с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" (Менгенгладбах) попали в группу В.

Киевляне соответственно с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем" попали в группу G.

Cтартует групповая стадия 20 октября.

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