Для "Динамо" и "Шахтера" определились корзины жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

От Украины впервые с 2015 года на групповой стадии турнира будут представлены два клуба - чемпион страны донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", мастерски прошедшее квалификационный раунд.

По завершении квалификации ЛЧ определились составы всех корзин для жеребьевки группового этапа турнира.

Корзины жеребьевки Лиги Чемпионов

Корзина 1: Реал (Испания), Ливерпуль (Англия), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Зенит (РоSSия), Порту (Португалия), Севилья (Испания)

Корзина 2: Барселона (Испания), Атлетико (Испания), Манчестер Сити (Англия), Манчестер Юнайтед (Англия), ШАХТЕР (УКРАИНА), Боруссия Д (Германия), Челси (Англия), Аякс (Нидерланды).

Корзина 3: ДИНАМО КИЕВ (УКРАИНА), Зальцбург (Австрия), РБ Лейпциг (Германия), Интер (Италия), Олимпиакос (Греция), Лацио (Италия), Краснодар (РоSSия), Аталанта (Италия)

Корзина 4: Локомотив (РоSSия), Марсель (Франция), Брюгге (Бельгия), Мидтьюлланд (Дания), Боруссия (М, Германия), Башакшехир (Турция), Ренн (Франция), Ференцварош (Венгрия).