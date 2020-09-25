Украина пропустила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

Вылет наших клубов из Лиги Европы сказался на рейтинге.

Украина пропустила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: UEFA.com

Накануне завершился третий квалификационный раунд Лиги Европы, по итогам которого две украинские команды - "Десна" и "Колос" покинули турнир - черниговцы проиграли "Вольфсбургу", а ковалевцы - "Риеке" с одинаковым счетом - 0:2.

Однако, за выход в эту стадию турнира обе команды получили по 0,5 балла, что принесло в копилку Украины 0,2 (1 балл разделить на 5 команд).

Наши конкуренты выступили заметно успешнее.

В Шотландии "Селтик" обыграл "Ригу", "Рейнджерс" разгромил "Виллем II", тогда как "Абердин" и "Мотеруэлл" проиграли и вылетели. В результате Шотландия заработала 1 очко в таблицу коэффициентов.

0,6 очка заработала Турция, где "Галатасарай" прошел дальше, а вот "Бешикташ" и "Аланьяспор" вылетели.

Таблица коэффициентов УЕФА по итогам этого сезона влияет на распределение путевок в сезоне-2022/23. Украине желательно завершить сезон в топ-10.

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