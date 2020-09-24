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2020-09-24
Официально подтверждена дата боя Усик - Чисора
Последний день предпоследнего месяца осени.
Олександр Усик и Дерек Чісора
Фото: boxingscene.com
Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) состоится 31 октября.
Поединок был официально анонсирован сопромоутером украинца Эдди Хироми и транслятором боя
Sky Sports.
Долгожданный поединок состоится в Лондоне на арене O2.
Для Усика бой станет первым с октября прошлого года, когда он дебютировал в супертяжах с досрочной победы в 7-м раунде над Чаззом Уизерспуном.
Чисора также не выходил в ринг год. В последнем бою британец нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.