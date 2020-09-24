Официально подтверждена дата боя Усик - Чисора

Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) состоится 31 октября.

Поединок был официально анонсирован сопромоутером украинца Эдди Хироми и транслятором боя

Sky Sports.

Долгожданный поединок состоится в Лондоне на арене O2.

Для Усика бой станет первым с октября прошлого года, когда он дебютировал в супертяжах с досрочной победы в 7-м раунде над Чаззом Уизерспуном.

Чисора также не выходил в ринг год. В последнем бою британец нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.