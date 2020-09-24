"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ

На этот раз подножку горнякам подставил "Рух".

"Шахтер" второй матч подряд не может выиграть матч УПЛ
"Рух"
Фото: ua-football.com

В перенесенном матче второго тура Favbet Лиги донецкий "Шахтер" не в оптимальном составе не смог во Львове переиграть "Рух". Матч завершился вничью - 1: 1.

Все основные события развернулись во второй половине встречи.

Двух минут хватило опорному полузащитнику гостей Тарасу Степаненко, чтобы, выйдя на замену во втором тайме, оформить автогол - 1:0.

Через 3 минуты "горняки" остались еще в меньшинстве - за вторую желтую карточку поле покинул Валерий Бондарь.

Однако в середине тайма Марлосу удалось забить гол - 1:1.

В оставшееся время ни одной из команд забить не удалось.

"Шахтер" потерял очки во втором матче подряд и теперь отстает от лидирующей "Ворсклы" на 4 балла, а от "Динамо", что идет вторым - на 2, и делит в турнирной таблице необычные 6-7 места с «Десной».

"Рух" же после двух поражений подряд набрал историческое первое очко в УПЛ.

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