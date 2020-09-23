Своими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лиги

Всего на счету украинца 4 результативных действия.

Накануне в рамках 1/16 Кубка английской лиги "Вест Хэм" на своем поле принимал Халл Сити.

С первых минут "гаммерс" продемонстрировали разницу в классе команд и в конечном итоге получили уверенную победу - 5:1.

Разгрому "Халла" способствовали результативные действия Андрея Ярмоленко, который головыми передачами помог первым двум голам, а затем и сам отметился результативным ударом - 3:0.

Украинец на этом не успокоился и под занавес поединка оформил дубль.