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2020-09-23
Своими двумя голами Ярмоленко помог "Вест Хэму" выйти в 1/8 финала Кубка лиги
Всего на счету украинца 4 результативных действия.
Андрій Ярмоленко
Фото: Twitter
Накануне в рамках 1/16 Кубка английской лиги "Вест Хэм" на своем поле принимал Халл Сити.
С первых минут "гаммерс" продемонстрировали разницу в классе команд и в конечном итоге получили уверенную победу - 5:1.
Разгрому "Халла" способствовали результативные действия Андрея Ярмоленко, который головыми передачами помог первым двум голам, а затем и сам отметился результативным ударом - 3:0.
Украинец на этом не успокоился и под занавес поединка оформил дубль.