Проведение матчей плей-офф УХЛ остановлено: в двух командах выявлено 33 зараженных COVID-19

В ХК "Донбасс" и "Белый Барс" вспышка коронавируса.

Проведение матчей плей-офф УХЛ остановлено: в двух командах выявлено 33 зараженных COVID-19
Фото: isport.ua

В украинском высшем хоккейном дивизионе вспышка коронавируса. Сразу 19 хоккеистов "Донбасса" и 14 "Белого Барса" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Отмечают, что тестирование также прошли и соперники "Донбасса" и "Белого Барса" по плей-офф - "Днепр" и "Кременчуг" соответственно.

Как информирует УХЛ, розыгрыш полуфинальных и финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ сезона-2019/20 прекращен минимум на две недели.

После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов плей-офф Лига примет решение о дате продолжения соревнований.

Напомним, что команды уже сыграли по два полуфинальных поединка. На данный момент "Кременчуг" ведет в серии с "Белым Барсом" со счетом 2:0, а в паре между "Донбассом" и "Днепром" воцарился паритет - 1:1.

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