Украинская чемпионка Европы в беге дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Наталья Кроль не прошла антидопинговые тесты.

Украинская чемпионка Европы в беге дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил
Наталія Кроль
Фото: twitter.com/EuroAthletics

Чемпионка Европы 2016 и 2018 годов в беге на 800 метров Наталья Кроль (Прищепа) дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт ФЛАУ.

Украинка отстранена от соревнований на 20 месяцев, начиная с 16 января 2020 года, в соответствии со статьями 10.2.2 и 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопинговых правил Всемирной организации легкой атлетики).

В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, полученные Кроль с 16 января этого года. Также Кроль пропустит XXXII летние Олимпийские игры-2020 года, которые состоятся следующим летом в Токио.

Спортсменка согласилась с принятым решением и отказалась от заслушивания дела в Дисциплинарном трибунале.

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