УЄФА затвердив революційне правило у футболі

В організації внесли зміни до правила офсайду.

УЄФА затвердив революційне правило у футболі
Правило набуде чинності вже на матчі за Суперкубок УЄФА
© uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій ( УЄФА ) вирішила вперше в історії футболу використати напівавтоматичну систему визначення офсайду, повідомляє прес-служба організації.

"Ця інноваційна технологія дозволить бригадам VAR швидше і точніше визначати положення "поза грою", що сприяє підтримці ритму гри та послідовності прийнятих рішень. Система готова до використання в офіційних матчах та застосування на кожному стадіоні Ліги чемпіонів", - прокоментував нововведення голова суддів комітету УЄФА. Розетті.

Напівавтоматична система враховує положення кінцівок футболістів у момент передачі м'яча. В УЄФА повідомили, що вона відстежує 29 різних точок на тілі гравців, швидше та точніше визначаючи, чи був футболіст в офсайді.

Нагадаємо, що у липні ФІФА оголосила про те, що використовуватиме цю технологію на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Вперше ця система буде випробувана вже 10 серпня у матчі за Суперкубок УЄФА між мадридським "Реалом" та франкфуртським "Айнтрахтом".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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