На одному з найбільших тенісних турнірів змінили правила заради України

Правило було пов'язано з одягом спортсменів.

На одному з найбільших тенісних турнірів змінили правила заради України
Вімблдон проходить на кортах Лондона
© wimbledon.com

Організатори турніру Великого шолома в Лондоні Вімблдона змінили правила заради України, повідомляє The Guardian.

На Вімблдоні діють суворі правила щодо зовнішнього вигляду спортсменів, а тенісисти, які беруть участь у турнірі, традиційно мають носити лише повністю білу форму, за винятком логотипів та тонких смужок, що обрамляють одяг.

Проте цього року організатори дозволили, щоби на екіпіруванні були стрічки з кольорами прапора України на знак солідарності з нашою країною.

Зазначимо, що цією можливістю вже скористалася перша ракетка світу польська тенісистка Іга Свєнтек.

Нагадаємо, що організатори Вімблдону цього року вирішили не допускати тенісистів з Росії та Білорусі через війну в Україні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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