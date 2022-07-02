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2022-07-02
На одному з найбільших тенісних турнірів змінили правила заради України
Правило було пов'язано з одягом спортсменів.
Вімблдон проходить на кортах Лондона© wimbledon.com
Організатори турніру Великого шолома в Лондоні Вімблдона змінили правила заради України, повідомляє
На Вімблдоні діють суворі правила щодо зовнішнього вигляду спортсменів, а тенісисти, які беруть участь у турнірі, традиційно мають носити лише повністю білу форму, за винятком логотипів та тонких смужок, що обрамляють одяг.
Проте цього року організатори дозволили, щоби на екіпіруванні були стрічки з кольорами прапора України на знак солідарності з нашою країною.
Зазначимо, що цією можливістю вже скористалася перша ракетка світу польська тенісистка Іга Свєнтек.
Нагадаємо, що організатори Вімблдону цього року вирішили не допускати тенісистів з Росії та Білорусі через війну в Україні.
Олексій Леонічев, ZN.ua