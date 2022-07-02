На одному з найбільших тенісних турнірів змінили правила заради України

Організатори турніру Великого шолома в Лондоні Вімблдона змінили правила заради України, повідомляє The Guardian .

На Вімблдоні діють суворі правила щодо зовнішнього вигляду спортсменів, а тенісисти, які беруть участь у турнірі, традиційно мають носити лише повністю білу форму, за винятком логотипів та тонких смужок, що обрамляють одяг.

Проте цього року організатори дозволили, щоби на екіпіруванні були стрічки з кольорами прапора України на знак солідарності з нашою країною.

Зазначимо, що цією можливістю вже скористалася перша ракетка світу польська тенісистка Іга Свєнтек.

Нагадаємо, що організатори Вімблдону цього року вирішили не допускати тенісистів з Росії та Білорусі через війну в Україні.