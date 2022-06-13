В футболе на постоянной основе ввели правило пяти замен

В понедельник, 13 июня, Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) на 136-м общем собрании в Катаре внес изменения в правила футбола относительно количества замен.

Начиная с сезона 2022/23 (1 июля), командам в течение основного времени матча на постоянной основе будет позволено производить 5 замен.

Однако есть и ограничения – для замен только 3 слота, а также замены в перерыве между таймами.

Также количество запасных игроков выросло с 12 до 15. Однако организаторы соревнований будут самостоятельно решать применять такую ??возможность или нет.

Напомним, что правило пяти замен было временно введено еще в мае 2020 года из-за коронавируса,. До этого разрешалось проводить 3 замены.