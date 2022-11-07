Казахстанського боксера ввели в кому після важкого нокауту

Казахстанський боксер Айдос Єрбосинули опинився в реанімації після важкої поразки нокаутом.

Єрбосинули 5 листопада провів бій у Міннеаполісі (США) проти регулярного чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі Девіда Морреля. Це була головна подія вечора боксу.

Під час поєдинку казахстанський боєць пропустив велику кількість ударів, а у 12-му раунді був двічі відправлений на підлогу рингу, після чого рефері зупинив поєдинок.

Єрбосинули доставили до лікарні, де боксера ввели в штучну кому через субдуральну гематому і крововилив у мозок, повідомляє boxing247.com.

Відео нокауту

Для 30-річного боксера це була перша поразка у професійній кар'єрі.