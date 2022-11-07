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2022-11-07
Казахстанського боксера ввели в кому після важкого нокауту
Айдос Єрбосинули бореться за життя у лікарні.
Боксер перебуває у важкому стані© Showtime
Казахстанський боксер Айдос Єрбосинули опинився в реанімації після важкої поразки нокаутом.
Єрбосинули 5 листопада провів бій у Міннеаполісі (США) проти регулярного чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі Девіда Морреля. Це була головна подія вечора боксу.
Під час поєдинку казахстанський боєць пропустив велику кількість ударів, а у 12-му раунді був двічі відправлений на підлогу рингу, після чого рефері зупинив поєдинок.
Єрбосинули доставили до лікарні, де боксера ввели в штучну кому через субдуральну гематому і крововилив у мозок,
Відео нокауту
Для 30-річного боксера це була перша поразка у професійній кар'єрі.
Данило Слесь, ZN.ua