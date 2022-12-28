"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами

РФ продовжує війну в Україні

Сачко висловився про росіян
© btu.org.ua

Український тенісист Віталій Сачко розповів про своє спілкування із російськими спортсменами.

"Чесно кажучи, я до війни не надто спілкувався з хлопцями з Росії та Білорусі. У мене було буквально 2-3 людини таких, з ким я спілкувався, і можна сказати, що вони розділилися 50/50. Були такі, хто в особистій розмові співчував і говорив, що все, що відбувається, безглуздо. Але вони не можуть, як ви розумієте, висловити це публічно. Однак вони поділяли думки та почуття українців. Але знайшлися і ті, хто підтримав війну і говорив, що Росія робить все правильно", – сказав Сачко в інтерв'ю БТУ.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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